В Хабаровском крае из незаконного оборота изъяли 160 кг черной икры

Женщине, перевозившей рыбный деликатес, грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции на трассе в Хабаровском крае изъяли из незаконного оборота 160 кг черной икры. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на трассе Николаевск-на-Амуре - Селихино полицейские остановили для проверки документов автомобиль. "В ходе осмотра в багажнике внедорожника полицейские обнаружили и изъяли коробки, в которых находилось 317 контейнеров объемом 0,5 л и два контейнера объемом 0,25 л, заполненных икрой рыб семейства осетровых. Общий вес деликатеса составил порядка 160 кг", - сказала Волк.

За рулем автомобиля находилась 38-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре. Она утверждала, что не знала, какой именно груз перевозит, коробки забрала у незнакомцев по просьбе приятеля, которому и везла посылку.

По факту перевозки партии черной икры следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщатся на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов)", - говорится в сообщении.

Наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемая дала признательные показания, оказывает содействие органам следствия. В настоящее время женщина отпущена под обязательство о явке. Следователи продолжают проверку всех возможных эпизодов и соучастников преступления.