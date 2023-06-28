В Красноярском крае лесорубы незаконно вырубили деревья на сумму 8,6 млн рублей

Им грозит до семи лет лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Бригада лесорубов в Ирбейском районе Красноярского края незаконно спилила 1,3 тыс. куб. м древесины на сумму 8,6 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Полицейскими установлено, что двое братьев <…> осуществляли противоправную деятельность в сфере лесозаготовки на территории Ирбейского района Красноярского края. С октября 2022 года по апрель 2023 года, наняв бригаду лесорубов, злоумышленники незаконно спилили более 1,3 тыс. куб. м деревьев. В том числе около 430 сосен и порядка 360 берез. Общая сумма ущерба, учитывая категорию вырубленной древесины, составила 8,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Им грозит до семи лет лишения свободы. "По местам проживания и работе фигурантов полицейскими проведены обыски. Изъята лесозаготовительная техника. На время следствия они заключены под стражу", - пояснили в полиции.