28 июня, 03:01

На севере Бурятии из-за дождей подтопило участок региональной дороги

На участке трассы Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян временно ограничили движение

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Участок региональной дороги подтоплен в Курумканском районе Бурятии из-за сильных дождей. Об этом сообщили журналистам в среду в "Бурятрегионавтодоре".

"27 июня из-за обильных осадков подтопило участок дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян на 455-м км вблизи села Алла. Протяженность подтопленного участка - 100 м, уровень воды - примерно 60 см", - говорится в сообщении.

Движение на участке временно ограничено. На месте дежурит техника для буксировки транспорта. "После схода воды планируются мероприятия по восстановлению дорожного полотна и планировке проезжей части", - отметили в "Бурятрегионавтодоре".

Бурятия, по данным синоптиков, в последние дни находится под влиянием фронтальных разделов, наблюдаются дожди и грозы, особенно на севере республики. На реке Верхняя Ангара близ села Уоян происходит выход воды на пойму слоем 60 см, на реке Гоуджекит- слоем 6 см.

"В ближайшие сутки на реках юго-западных, северных районов возможен подъем уровня с выходом воды на пойму, образование селевых потоков", - сообщили в Бурятском гидрометеоцентре. 

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РоссияБурятия
© Информационное агентство ТАСС
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