В Красноярском крае разыскивают вооруженного подростка

По данным регионального главка МВД, при нем может быть огнестрельное оружие и патроны

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Полицейские в Красноярском крае разыскивают подростка, который украл огнестрельное оружие и патроны, а затем скрылся. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя г. Бородино о пропаже из его личного сейфа двух единиц зарегистрированного огнестрельного оружия и нескольких патронов <...>. Полицейскими установлено, что к хищению причастен подросток 2006 года рождения. Несовершеннолетний, находясь дома у своего знакомого, забрал из отцовского сейфа имущество, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, разыскивают подростка личный состав отдела и сотрудники полиции из близлежащих ОВД.