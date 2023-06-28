В Новосибирске суд оштрафовал депутата по делу о мошенничестве

Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд в Новосибирске приговорил к штрафу в размере 300 тыс. рублей депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева, который фиктивно трудоустроил женщину на должность помощника депутата. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона в среду.

"Поповцев Глеб признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей в доход государства", - говорится в распространенном сообщении.

Депутат был задержан в ноябре 2021 года. Собеседник ТАСС, знакомый с ходом следствия, сообщал, что депутат якобы фиктивно устроил в качестве своего помощника подставное лицо и получал зарплату.

По данным следствия, с октября 2020-го по ноябрь 2021 года Поповцев фиктивно устроил человека на должность помощника депутата, при этом тот возложенные на него трудовые функции и обязанности по должности не исполнял. Обманывая и вводя в заблуждение сотрудников Законодательного собрания Новосибирской области, депутат предоставлял необходимые документы, подтверждающие фактическое осуществление данным человеком трудовых функций.

"В связи с фиктивным трудоустройством с целью оплаты труда с лицевого счета Законодательного собрания Новосибирской области на счета, находящиеся в пользовании Поповцева, были перечислены денежные средства в размере 844,6 тыс. рублей, чем Законодательному собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб в крупном размере", - добавили в пресс-службе.