В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту пропажи пожарного

Следователи установили, что 21-летний Максим Михасев участвовал в тушении пожара в лесу, отправился спать в свою палатку, однако утром его там не обнаружили

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Убийство" возбуждено в Красноярском крае по факту пропажи сотрудника лесопожарного центра из лагеря в лесу. Об этом в среду сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Абанским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 21-летнего Максима Николаевича Михасева по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в распространенном сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, находясь в составе лесопожарной бригады, участвующей в тушении пожара в лесном массиве, расположенном в 15 км от поселка Кирсантьево Мотыгинского района Красноярского края, ушел в свою палатку спать. Утром его там не обнаружили.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить местонахождения мужчины.