Украинские военные возобновили артиллерийский обстрел Донецка после ночного перерыва

Под огнем оказался Кировский район города

ДОНЕЦК, 28 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) после семичасовой паузы вновь начали обстреливать Донецк из артиллерии. Об этом в среду сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его сведениям, в 06:40 мск со стороны населенного пункта Кураховка по Кировскому району города было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Предыдущий обстрел Донецка, согласно данным представительства, был зафиксирован в 23:25 вторника. Тогда ВСУ обстреляли город шестью снарядами калибра 155 мм.