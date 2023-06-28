Студента из Красноярского края осудили за призывы к терроризму

Он получил два года колонии

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего студента филиала Балахтинского аграрного техникума к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность сторонника анархической идеологии, бывшего студента филиала Балахтинского аграрного техникума, причастного к совершению преступления террористической направленности. <...> По материалам Управления ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. 1-й Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что молодой человек в Telegram создал открытое сообщество, где размещал материалы о необходимости совершения поджогов, взрывов и диверсий на объектах органов государственной власти, а также в отношении сотрудников правоохранительных структур. "Он публиковал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, методы конспирации и собственной безопасности при осуществлении противоправных действий. Кроме того, студент являлся одним из модераторов еще одного сообщества, в котором вел аналогичную деятельность", - пояснили в ведомстве.