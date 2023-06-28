В Югре в результате ДТП погиб один человек

Еще трое пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июня. /ТАСС/. Автомобиль "Хендэ-Солярис" наехал на дорожные знаки и бетонные блоки на 13-м км автодороги Сургут - Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате один человек погиб, трое пострадали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ОМВД России по Сургутскому району Югры.

"Сегодня, 28 июня, на 13-м км автодороги Сургут - Лянтор произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором три человека травмированы, один получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил наезд на дорожные знаки и бетонные блоки на месте проведения ремонтных работ.