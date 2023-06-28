Суд запретил коммерческие перевозки владелице вертолета, разбившегося на Сахалине

Решение вступило в силу

ТАСС, 28 июня. Суд признал незаконной и запретил деятельность предпринимательницы, вертолет которой разбился с туристами на Сахалине в феврале. Об этом сообщает в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сахалинский транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконной деятельности индивидуального предпринимателя по оказанию коммерческих услуг перевозки пассажиров с использованием воздушных судов, запрете перевозки пассажиров и размещения рекламы этих услуг. Основанием для направления иска послужили результаты проверки исполнения законодательства в сфере безопасности полетов в связи с падением перевозившего пассажиров к горе Пик Чехова вертолета Robinson 44 и гибелью двух человек. <…> Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Судебное решение вступило в силу", - говорится в распространенном сообщении.

Установлено, что предприниматель организовала прогулочный полет граждан на вертолете, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

17 февраля на Сахалине вертолет Robinson R-44 совершил жесткую посадку. На борту находились три человека - пилот и два пассажира. Супружеская пара из Хабаровска оставила в гостинице четырехлетнего сына с няней и отправилась на вертолетную прогулку. В результате крушения погибли пилот и мать ребенка, отец остался жив, но получил серьезные травмы. Мальчик был помещен в социальный реабилитационный центр, а затем его забрала в Хабаровск родная тетя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Органы предварительного следствия рассматривают две основные версии происшествия: техническая неисправность воздушного судна или нарушение правил пилотирования.