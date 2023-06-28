Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

Угрозы для жизнедеятельности населения нет, сообщили в МЧС региона

ТАСС, 28 июня. Специалисты в среду зафиксировали пепловой выброс высотой до 3 км на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"Днем 28 июня <…> на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км", - говорится в сообщении.

По информации ЕДДС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.