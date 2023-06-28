Ведется административная проверка

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. В Якутске при повороте автобуса пассажир выпал из окна. Об этом сообщили в группе пропаганды ОГИБДД МУ МВД России "Якутское".

"26 июня около 19:00 (13:00 мск) в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что произошло падение пассажира из салона автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летний пассажир получил травмы и ссадины, назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится административная проверка", - говорится в сообщении.

Возле дома №36 по улице Мерзлотная 38-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ", при повороте направо на территорию Института мерзлотоведения допустил падение пассажира из салона транспортного средства.

В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции опубликованы фотографии ДТП, где на одной стороне автобуса отсутствует стекло. Накануне в соцсетях появилось видео, где из окна маршрутного автобуса падает человек.