В Испании из-за сильной жары умерли два человека

Кроме того, власти автономного сообщества Эстремадура сообщили о госпитализации двух человек

МАДРИД, 28 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека умерли в Испании из-за сильной жары, установившейся в стране. Об этом сообщила в среду газета El Diario.

По ее информации, в автономном сообществе Андалусия 47-летний фермер умер от теплового удара во время работы в поле. В регионе Кастилия-Ла-Манча по той же причине умер 46-летний мужчина. Кроме того, власти автономного сообщества Эстремадура сообщили о госпитализации двух человек из-за сильной жары.

На этой неделе Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде во многих провинциях пиренейского королевства из-за температуры, превышающей 40 градусов.

В 2021 году Государственное метеорологическое агентство зафиксировало в Испании новый температурный рекорд. В середине августа в населенном пункте Монторо (автономное сообщество Андалусия) столбик термометра достиг отметки в 47,2 градуса.