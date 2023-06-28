Прокуратура проверит контролера, чуть не задушившего подростка в подмосковной электричке

В Telegram-каналах ранее появилось видео, на котором видно, как контролер использовал удушающий прием на не оплатившем проезд подростке

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку информации о том, что контролер в подмосковной электричке чуть не удушил школьника, не оплатившего проезд. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям контролера, при наличии оснований примет меры реагирования", - говорится в сообщении. Проверку проводит Московско-Рязанская транспортная прокуратура.

Ранее в среду в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как контролер в электричке использовал удушающий прием на подростке, ехавшем в электричке без билета. Со ссылкой на очевидцев отмечалось, что подростка удерживали так до прибытия охраны.