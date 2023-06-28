28 июня, 10:46,
обновлено 28 июня, 11:05

Суд приговорил москвича к 10 годам колонии по делу о госизмене

Согласно обвинению, Ярослав Владыко пытался вступить в организацию "Правый сектор"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Москвы Ярослава Владыко, признав его виновным в приготовлении к госизмене и участии в экстремистской организации. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Суд приговорил Владыко к 10 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима, также ему назначен запрет на 3 года на администрирование сайтов и штраф в размере 100 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

Согласно обвинению, Владыко пытался вступить в организацию "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ему вменялась ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (приготовление к участию в экстремистской организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к госизмене). 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация