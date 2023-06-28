В Петербурге суд продлил арест подросткам, обвиняемым в убийстве семиклассницы

Под стражей также до 2 августа будет находиться соучастница, которая снимала преступление на камеру мобильного телефона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Выборгский суд Санкт-Петербурга продлил на два месяца содержание под стражей двум подросткам, которых обвиняют в убийстве 13-летней школьницы. Об этом сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору". Срок меры - по 1 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

До 2 августа останется в СИЗО и соучастница, также несовершеннолетняя, ей вменяется пособничество в убийстве. Оба подростка на процессе отсутствовали, так как находятся на экспертизе. Стороны против продления ареста фигурантам не возражали.

По версии следствия, обвиняемые решили убить свою общую 13-летнюю знакомую без какого-либо мотива - для собственного самоутверждения. Как сообщала 3 мая пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу, в лесном массиве у поселка Парголово в Выборгском районе города подростки заранее выкопали яму для последующего захоронения жертвы. 30 апреля они пригласили школьницу на пикник в приготовленное место, где старший из них нанес девочке множественные удары молотком по голове, после чего злоумышленники поместили тело убитой в яму. Соучастница, как установили правоохранительные органы, снимала момент убийства на камеру мобильного телефона, видеозапись приобщили к материалам дела.

С заявлением об исчезновении девочки в полицию обратилась мать потерпевшей. Чтобы скрыть следы преступления, сразу после убийства подростки вступили в переписку с женщиной, используя телефон ее дочери. Так они пытались ввести ее в заблуждение относительно местонахождения девочки. Затем они разбили устройство и вместе с другими вещами убитой выбросили в яму с телом. Подозреваемых задержали 2 мая, при допросе 16-летний подросток дал признательные показания и показал место в лесу, где обнаружили тело семиклассницы.