28 июня, 11:07

Пожар, оставивший без света часть Сухума, ликвидировали

Специалистам предстоит установить причину пожара и восстановить работу подстанции

СУХУМ, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники противопожарной службы МЧС Абхазии ликвидировали пожар на подстанции, из-за которого центральная часть Сухума оказалась без электричества. Свет жителям столицы республики будут подавать по резервной схеме, сообщила пресс-служба "Черноморэнерго".

"Пожар на подстанции ИЭПиТ ликвидирован. Оказавшимся без электричества жителям центральной части Сухума и частично села Яштуха Сухумского района свет будет подан по резервной схеме", - говорится в сообщении.

Специалистам предстоит установить причину пожара и восстановить работу подстанции, о сроках не сообщается. 

Теги:
Абхазия
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