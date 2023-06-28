СМИ: в Мумбаи в результате мощных ливней погиб человек

Как сообщил телеканал NDTV, городские улицы затопило

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июня. /ТАСС/. Мощные муссонные ливни стали в среду причиной затопления улиц в "экономической столице" Индии - мегаполисе Мумбаи, по меньшей мере один человек погиб. Как сообщает телеканал NDTV, в нескольких районах глубина затопления составляет более полуметра, закрыты некоторые станции метро.

По данным городских властей, утром в среду за четыре часа в восточных и западных пригородах Мумбаи выпало более 42 мм осадков. За последние часы упали 26 деревьев, произошло 15 случаев короткого замыкания, пять зданий частично обрушились. В результате падения дерева погиб один человек, зафиксировано несколько пострадавших.

Метеорологический департамент Индии прогнозирует продолжение ливней в Мумбаи в предстоящие сутки.