В ЛНР после ранения умер замначальника полиции Лисичанска

Как сообщили в МВД республики, Виталий Голованчук получил ранение в ходе исполнения должностных обязанностей

ЛУГАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Замначальника полиции Лисичанска Виталий Голованчук, получивший тяжелое ранение при исполнении обязанностей, умер, сообщается в Telegram-канале МВД ЛНР.

"21 июня 2023 года Виталий Голованчук, исполняя свой служебный долг по обеспечению безопасности, законности и правопорядка на вверенной ему территории, получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. В результате полученного ранения, несовместимого с жизнью, 25 июня 2023 года Виталий Голованчук скончался", - говорится в сообщении.

После освобождения Лисичанска с августа 2022 года Голованчук проходил службу в должности начальника отдела уголовного розыска Лисичанского городского отдела внутренних дел МВД ЛНР. В марте 2023 года он принял присягу на верность Российской Федерации и ее народу, после чего продолжил службу в отделе МВД России "Лисичанский" в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе).