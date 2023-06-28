Xinhua: в Пакистане в инциденте со стрельбой погибли не менее девяти человек

Еще двое получили ранения, сообщило агентство

ИСЛАМАБАД, 28 июня . /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли, еще двое получили ранения в результате вооруженного нападения на жилой дом в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в среду сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в среду утром в округе Малаканд, где трое вооруженных лиц ворвались в один из жилых домов, обстреляли его жильцов, после чего покинули место происшествия. Отмечается, что причиной нападения могла стать ссора между семьями.

Согласно данным Xinhua, к настоящему моменту полиция уже произвела арест подозреваемых. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.