В Иране из-за песчаной бури пострадали почти 1,2 тыс. человек

Один человек умер от осложнений, спровоцировавших проблемы с дыханием

ТАСС, 28 июня. По меньшей мере один человек погиб, более 1,1 тыс. пострадали от последствий песчаной бури в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана. Об этом в среду сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби.

"За прошедшую неделю по меньшей мере 1 191 человек в Систане и Белуджистане обратился за медицинской помощью из-за усиления ветра и появления мелкой пыли. Один человек умер от осложнений, спровоцировавших проблемы с дыханием", - приводит слова Мохеби агентство IRNA.

По сведениям медиков, основными причинами обращения являются проблемы со зрением, дыханием и сердцем. Мохеби также отметил, что 171 человек по-прежнему остается под наблюдением специалистов.

Мохеби заявил, что местные подразделения Иранского общества Красного Полумесяца были приведены в готовность одновременно с началом бури, жителям раздали продуктовые наборы. Пострадавшим от удара стихии оказывали помощь не менее 120 сотрудников служб спасения.

Во вторник агентство ISNA проинформировало, что по меньшей мере 1 059 человек пострадали в результате песчаных бурь, которые охватили Систан и Белуджистан. 145 из них потребовалось остаться в медучреждениях. У пострадавших наблюдались проблемы с дыханием, зрением и сердечно-сосудистой системой.