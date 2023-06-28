Суд Троицка продлил арест отправившего девушке подарочную коробку со взрывным устройством

Никита Селюнин обвиняется в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ

МОСКВА, 28 июня /ТАСС/. Троицкий районный суд Москвы продлил арест Никите Селюнину, отправившему девушке подарочную коробку со взрывным устройством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Троицкий районный суд города Москвы вынес постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении Селюнина Н. Н. до 20 августа",- сказали в пресс-службе.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Он признал вину частично. Селюнин заявил, что изготовил бомбу и устроил взрыв не для того, чтобы убить потерпевшую, а чтобы причинить ей тяжелые увечья. Причиной содеянного стали неразделенные чувства.

В конце февраля 2023 года живущая в Троицке девушка получила именную подарочную коробку, которая взорвалась при открытии. Пострадавшая получила ожоги лица и рук. Она была госпитализирована, ее здоровью угрозы нет. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ.