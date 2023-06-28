Суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста обвиняемому в покушении на Прилепина

Александр Пермяков ранее признался, что работал по заданию украинских спецслужб

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. СК просит Басманный суд Москвы продлить арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом ТАСС сообщили в суде в среду.

"Ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Пермякова поступило в суд. Оно будет рассмотрено в 15:30 мск 29 июня", - сказали в суде.

6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин, который служил вместе с Прилепиным до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Прилепин был ранен. По подозрению в причастности к преступлению был задержан и арестован Александр Пермяков, который признался, что работал по заданию украинских спецслужб. Пермякова арестовали, ему вменяют совершение террористического акта и незаконный оборот взрывчатых веществ.

В начале июня президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества, а также посмертно - его соратника Александра Шубина за "мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".