Организатора акции сожжения Корана в Стокгольме подозревают в разжигании вражды

В полиции сообщили, что также его подозревают в нарушении запрета на разведение костров

СТОКГОЛЬМ, 28 июня. /ТАСС/. Человек, организовавший в среду акцию сожжения Корана у мечети в центре Стокгольма, подозревается в разжигании религиозной вражды, а также в нарушении запрета на разведение костров. Об этом сообщила полиция после окончания демонстрации.

"Демонстрация перед мечетью в [районе Стокгольма] Сёдермальме, в ходе которой было осуществлено сожжение Корана, прошла без серьезных нарушений общественного порядка. Полиция составила протокол на организатора мероприятия, который, с учетом избранного места - перед мечетью, подозревается в разжигании религиозной вражды, а также в нарушении запрета на разведение костров", - отмечено в сообщении.

Один из участников акции подозревается в применении насилия, также отметили стражи порядка. "Он подобрал с земли камень, который намеревался бросить в людей, но был уведен с места проведения акции. Потом он вернулся и бросил камень, после чего был задержан полицией", - пояснили они.

Никаких других происшествий в ходе демонстрации зарегистрировано не было.

Акция сожжения Корана прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Ранее в интервью шведским СМИ Момика говорил, что его акция не направлена против вступления Швеции в НАТО, а он просто хотел бы запретить Коран в королевстве.