28 июня, 15:14
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Ивановский губернатор сообщил о гибели экипажа Ил-22 во время подавления мятежа

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким погибших

ТАСС, 28 июня. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким погибшего 24 июня при исполнении воинского долга экипажа самолета Ил-22, который базировался в регионе, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы [24 июня] каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, - с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям", - цитируют в пресс-лужбе Воскресенского.

Он распорядился оказать всю необходимую помощь семьям ивановских военнослужащих.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными, остановившими мятеж, заявил, что погибшие во время его подавления летчики с честью выполнили свой долг. 

Теги:
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав СергеевичПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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