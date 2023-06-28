В Башкирии мэр города Межгорье присвоил свыше 1,3 млн рублей

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

УФА, 28 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы администрации города Межгорье в Башкирии путем выплаты себе необоснованных премий присвоил свыше 1,3 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в среду.

"Следственным отделом в ЗАТО Межгорье СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении и. о. главы администрации ЗАТО Межгорье по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств вверенных виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в 2021 году издавал распоряжения о выплате себе премий и стимулирующих выплат на сумму более 1,3 млн рублей. При этом городской совет, который утверждает решения о премировании главы города, таких решений не принимал, добавили в СК.

По месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, решается вопрос об избрании главе администрации меры пресечения.