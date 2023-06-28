В Адыгее на трассе сгорел междугородный рейсовый автобус

Никто не пострадал

МАЙКОП, 28 июня. /ТАСС/. Междугородный рейсовый автобус, по предварительным данным, следовавший по маршруту Геленджик - Ростов-на-Дону, полностью сгорел на трассе М-4 "Дон" в Адыгее. Пострадавших нет, проводится проверка, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД России по республике.

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Адыгейский" поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге М-4 "Дон" загорелся автобус. Предварительно установлено, что во время движения пассажирский автобус задымился, в тот момент в нем находилось около десяти пассажиров. Водитель экстренно остановил транспортное средство, и все находившиеся в нем люди успели его покинуть. В течение короткого времени автобус сгорел полностью, при этом никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По имеющимся на этот час сведениям, автобус является пассажирским и выполнял междугородный рейс по маршруту Геленджик - Ростов-на-Дону. Специалистами будут изучены все обстоятельства происшествия, в том числе технического характера, повлекшие за собой возгорание транспортного средства. Движение на участке М-4 "Дон" не перекрывалось, для регулирования транспортного потока к месту были подтянуты дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, добавили в пресс-службе ведомства.

Все пассажиры сгоревшего автобуса при содействии сотрудников Госавтоинспекции уехали на автовокзал Краснодара, откуда будут транспортированы далее по пути следования, уточнили ТАСС в пресс-службе МВД России по Адыгее.