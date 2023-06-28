28 июня, 15:52

В Тверской области возбудили уголовное дело по факту избиения экс-посла в Бангладеш

Подозреваемый в преступлении установлен

ТВЕРЬ, 28 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после избиения бывшего чрезвычайного и полномочного посла в Бангладеш Александра Николаева в поселке Новозавидовский Конаковского района Тверской области. Подозреваемый в преступлении установлен, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Следователем следственного отдела УМВД России по Конаковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, 19 июня в полицию поступило заявление от жительницы Москвы, она сообщила, что двумя днями ранее в поселке Новозавидовский был избит ее 72-летний отец. Личность потерпевшего в пресс-службе не раскрывают. Сообщается, что подозреваемый в преступлении установлен, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, пострадавшим является бывший посол в Бангладеш Александр Николаев. 

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