Суд отложил до 12 июля рассмотрение дела о подготовке взрывов в Мелитополе

Обвиняемыми по этому делу проходят пять граждан Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд до 12 июля отложил рассмотрение уголовного дела в отношении пяти украинцев, обвиняемых в подготовке терактов в Мелитополе Запорожской области, в том числе взрыва у пункта выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщили журналистам в среду в суде.

"В целях соблюдения права на защиту подсудимого отложить судебное разбирательство на 10:00 мск 12 июля", - сказал председательствующий по делу судья.

Ранее ТАСС сообщал, что двое из пяти украинцев, обвиняемых в подготовке терактов в Мелитополе Запорожской области, частично признали вину в ходе заседания 14 июня. Еще трое вину не признали. Часть подсудимых попросили применить к ним Женевскую конвенцию. Подсудимые сообщили суду, что ранее они служили в Вооруженных силах Украины, часть из них была мобилизована, другие служили по контракту.

В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что уголовное дело в отношении пятерых обвиняемых в подготовке акта международного терроризма было возбуждено 20 апреля 2022 года по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК РФ. По версии следствия, граждане Украины Горлов, Зуев, Голубев, Петров и Жуков в конце февраля 2022 года, находясь в Мелитополе, вступили в организованную группу, целью которой было совершение актов международного терроризма, в том числе взрывов и поджогов.

В начале апреля 2022 года фигуранты, по данным следствия, начинили взрывчаткой автомобиль для его дальнейшего подрыва вблизи военнослужащих РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также в месте выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе в момент массового скопления людей. Обвиняемые также оборудовали несколько тайников на территории Мелитополя и хранили там взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Довести акт терроризма до конца организованная группа не смогла, их попытку пресекли сотрудники ФСБ России. Орудия и средства совершения преступления были изъяты.