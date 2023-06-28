28 июня, 16:05

Суд 29 июня огласит приговор Илье Красильщику по делу о фейках против ВС РФ

Заседание назначили на 16:00 мск

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 29 июня огласит заочный приговор медиаменеджеру и экс-главе сервиса "Яндекс. Лавка" Илье Красильщику, обвиняемому в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ТАСС в среду из зала Басманного суда Москвы.

"Оглашение приговора назначено на 29 июня в 16:00 мск", - сказала судья.

В ходе прений сторон обвинение попросило признать Красильщика виновным и приговорить к девяти годам колонии строгого режима. Защита просила оправдать подсудимого. 

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