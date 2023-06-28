В Ростовской области произошел пожар на складе с резиной

Площадь возгорания составила 400 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Склад с резиной загорелся в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области, площадь пожара составляет 400 кв. м, сообщили в среду в ГУ МЧС по региону.

"В 20:20 мск поступило сообщение о пожаре в хуторе Ленина, ул. Западная, 9. <...> Произошло загорание склада по производству резины", - говорится в сообщении.

В 21:02 мск объявили локализацию пожара на площади 400 кв. м. Ранее сообщалось о пожаре на 500 кв. м. Пожар удалось ликвидировать в 21:12.

Информации о пострадавших не поступало. На тушении пожара работали 53 человека, 19 единиц техники.

В новость были внесены изменения (21:47 мск) — добавили информацию о локализации и ликвидации пожара.