На Украине взяли под стражу главу облсовета Тернопольской области

Михаилу Головко предоставили возможность внесения залога

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал главу Тернопольского облсовета Михаила Головко с возможностью внесения залога. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, Головко арестован по делу о вымогательстве взятки с волонтера с альтернативой внесения залога в размере 805,2 тыс. гривен (около $22 тыс.).

В ходе заседания чиновник заявил, что дело против него - провокация. "Моя должность как главы Тернопольской областной администрации не предусматривает распоряжение средствами. Я не мог влиять на оплату или неоплату за проделанную работу", - сказал он.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины арестовал первого заместителя главы Тернопольской областной военной администрации Игоря Демьянчука. Также по делу проходит заместитель начальника региональной администрации Игорь Гайдук. По данным следствия, подозреваемые вымогали у местного бизнесмена и волонтера взятку в размере 2,4 млн гривен ($64,6 тыс.) за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием области. За эти средства подозреваемые обещали погасить долг Тернопольской военной администрации за работы, которые были выполнены и приняты в 2022 году.

26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании Головко и двух заместителей главы Тернопольской областной военной администрации при получении неправомерной выгоды. Позднее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что им предъявлено обвинение по части 4 статьи 368 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) уголовного кодекса страны.