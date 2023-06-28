Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до восьми

Погибли два человека

ДОНЕЦК, 28 июня. /ТАСС/. Число мирных жителей, раненных при обстреле Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до восьми. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По предварительным данным, в Кировском районе Донецка огнем ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) убиты два человека, еще восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них пятеро детей - девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 годов рождения, парень-подросток 2006 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали о ранении восьми человек.

Таким образом, как уточнили ТАСС в представительстве ДНР, в течение дня в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецке ранены девять человек.

Число мирных жителей, пострадавших при обстреле Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигло семи. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Кроме того, по информации врио главы региона, обстрелами повреждены семь жилых домов и два объекта железнодорожной инфраструктуры в Ясиноватой, а также школа в Петровском районе Донецка.

В новость были внесены изменения (22:20 мск) — добавлена информация о пострадавших.