В Новороссийске нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Введен локальный режим чрезвычайной ситуации

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Авиационную бомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ в Новороссийске, в границах ее обнаружения введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в среду в постановлении администрации Новороссийска, которое подписал глава муниципального образования Андрей Кравченко.

"Постановляю признать сложившуюся обстановку, возникшую в результате обнаружения при производстве земляных работ авиабомбы времен Великой Отечественной войны ФАБ-250, чрезвычайной ситуацией. <…> Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации локального характера", - говорится в постановлении.

Отмечается, что зона действия режима чрезвычайной ситуации устанавливается в границах 1 200 м от места обнаружения взрывоопасного предмета. Работы по уничтожению взрывоопасного предмета будут проводится Донским спасательным центром МЧС России.