СМИ сообщили о нарастании масштаба беспорядков во Франции после гибели подростка

Он отказался выполнить требования дорожной полиции, в результате чего был убит, сообщил телеканал BFM

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Беспорядки продолжаются во Франции после инцидента, который привел к гибели подростка, отказавшегося выполнить требования дорожной полиции в пригороде Нантер. Об этом сообщил в среду телеканал BFM.

По данным телеканала, список коммун, где проходят стихийные выступления протеста против произвола полиции, пополнили Тулуза и Лилль. Как сообщила пресс-атташе парижской полиции Лубна Атта, ситуация в столичных пригородах в целом остается спокойной, если не учитывать "нескольких эпизодических случаев вандализма".

В ночь на среду полицейский патруль во время проверки на дорогах В Нантере попытался остановить желтый автомобиль марки "Мерседес". 17-летний водитель отказался подчиниться требованиям правоохранителей, нажал на газ, в этот момент полицейский выстрелил в него, убив на месте.

Полицейский, который воспользовался табельным оружием, задержан по подозрению в умышленном убийстве и помещен под стражу. Прокуратура Нантера начала расследование в связи с отказом подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов. После инцидента в пригородах столицы прокатилась волна беспорядков, в ходе которых были ранены 24 полицейских. 31 участник погромов был задержан.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал инцидент "необъяснимым и не имеющим оправдания". Профсоюз полицейских рекомендовал дождаться итогов расследования обстоятельств происшедшего.