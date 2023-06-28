СК задержал женщину-опекуна пропавшего в Екатеринбурге мальчика

Она может быть причастна к исчезновению ребенка, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Следователи задержали женщину - официального опекуна шестилетнего мальчика, который пропал в Екатеринбурге 26 июня. Она может быть причастна к исчезновению ребенка, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Были установлены обстоятельства, которые, по имеющимся данным, свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном мальчика. В этой связи возникла необходимость процессуального задержания указанной гражданки для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела", - сообщили в пресс-службе. С задержанной проводятся процессуальные действия, более подробная информация на этом этапе следствия не подлежит разглашению.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, глава семьи в настоящее время находится далеко от дома. Чтобы дети не остались без присмотра взрослых, сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних поместили их в одно из социальных учреждений, где они будут в полной безопасности.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ сообщала, что следователи опросили 34-летнюю женщину-опекуна мальчика, она была признана потерпевшей, также они опросили других лиц, всего - 1,8 тыс. человек. Осмотрены записи с камер видеонаблюдения, в поисках ребенка задействовано более 1,5 тыс. человек, в том числе сотрудники МВД, МЧС, волонтеры и жители города. Последний раз мальчика видели в Екатеринбурге утром 26 июня, позднее следствие возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего.