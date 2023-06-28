В Севастополе у пляжа обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

Ее обезвредят, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Черном море в районе Солдатского пляжа в Севастополе. Ее вывезут и ликвидируют на полигоне, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"На Солдатском пляже закончили работу наши оперслужбы - из воды достали советскую минометную мину 82 мм. Состояние мины позволило выполнить транспортировку, она будет уничтожена на полигоне", - написал он.

По словам Развожаева, из-за штормов и течений снаряды времен Великой Отечественной войны иногда приносит к берегу из открытого моря. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, а также взрывотехники ОМОН "Беркут-С" Росгвардии и водолазы МЧС России по Севастополю.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в среду вечером Солдатский пляж в Севастополе был оцеплен, предварительной причиной стала находка боеприпаса времен войны.