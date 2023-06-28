В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 1 июля

В регионе ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 22 м/с

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Синоптики до 1 июля продлили штормовое предупреждение в Краснодарском крае. В регионе ожидаются сильные ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 22 м/с, сообщили в среду в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Днем и до конца суток 29 июня, а также в течение суток 30 июня и 1 июля местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подъемы уровня воды в реках местами с превышением неблагоприятных отметок возможны в Отрадненском, Мостовском, Лабинском и Туапсинском районах, а также в Геленджике.

Дожди в Краснодарском крае идут с конца мая, в разные периоды были подтоплены придомовые территории и частные дома.

Ранее штормовое предупреждение в регионе действовало до 28 июня.