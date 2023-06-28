В Херсонской области обследовали скважины, снабжавшиеся водой из Днепра

Рабочими оказались менее 50%, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС провели обследование скважин во всех районах, снабжавшихся водой из Днепра. Из 139 работают меньше половины, сообщил в среду в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Во всех районах, снабжавшихся водой из Днепра, провели обследование скважин. Всего их 139, но работающих меньше половины. В большинстве населенных пунктов их дебета хватает. Но высок износ. Самая острая ситуация - в обеих Лепетихах. Будем менять насосное оборудование, приводить все в порядок", - написал Алексеенко.

Он отметил, что "восстанавливать нормальную жизнь городов и поселков сейчас приходится не только в зоне ЧС - во всех районах вдоль Днепра". "В зоне наводнения остаются затопленными насосные станции канализации и скважины воды. В Голой Пристани на сегодня удалось откачать и запустить три КНС из семи. В работе четвертая. Это позволило подать воду в большую часть города. В Алешках сегодня сделали рывок в восстановлении энергетики - завершен ремонт питающей город магистральной линии 35 кВ и подстанции", - добавил Алексеенко.

В зоне ЧС запустили бесплатные автобусы для пострадавших из малых отдаленных поселков. Выплаты по 10 тыс. рублей получили 7,5 тыс. человек.