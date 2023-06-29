В Воронежской области полицейского подозревают в нарушении ПДД, приведшем к ДТП с погибшей

По данным регионального управления МВД, сотрудник скрылся с места происшествия, но позже его задержали

ТАСС, 29 июня. В Воронежской области задержали полицейского, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"В ходе комплекса мероприятий <...> в кратчайшие сроки установлено, что автомобилем ВАЗ-2110, находясь в отпуске, управлял сотрудник одного из подразделений ГУ МВД России по Воронежской области. Он задержан", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во вторник около 16:50 водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выезде со второстепенной трассы не уступил движущемуся по главной дороге автомобилю Lada Granta под управлением 33-летней местной жительницы. От удара ее машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с фурой Mercedes-Benz Actros и опрокинулась в кювет. От полученных травм женщина скончалась. Водитель ВАЗа с места происшествия скрылся.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), автомобиль изъяли. Материалы дела для дальнейшего расследования передадут в следственные органы СК России по Воронежской области, добавили в пресс-службе.