В Ростове-на-Дону проверяют сообщения о требовании взяток инспекторами ДПС во время мятежа

В социальных сетях распространили информацию о том, что сотрудники полиции вымогали 2 тыс. рублей за проезд автомобилей с гуманитарным грузом, ссылаясь на закрытие трасс

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Служебную проверку начали в ГУ МВД России по Ростовской области после информации о вымогательстве взяток на трассе в Морозовском районе на минувших выходных, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. В это время в регионе был закрыт ряд трасс из-за вооруженного мятежа.

В социальных сетях от имени волонтеров из Омска распространили информацию о том, что сотрудники полиции потребовали 2 тыс. рублей за проезд нескольких автомобилей с гуманитарным грузом для Артемовска, ссылаясь на закрытие трассы из-за мятежа.

"По опубликованной информации о совершении неправомерных действий сотрудниками дорожно-патрульной службы в Морозовском районе назначена служебная проверка, проведение которой поручено оперативно-розыскной части собственной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.