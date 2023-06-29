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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

В Ростове-на-Дону проверяют сообщения о требовании взяток инспекторами ДПС во время мятежа

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив

В социальных сетях распространили информацию о том, что сотрудники полиции вымогали 2 тыс. рублей за проезд автомобилей с гуманитарным грузом, ссылаясь на закрытие трасс

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Служебную проверку начали в ГУ МВД России по Ростовской области после информации о вымогательстве взяток на трассе в Морозовском районе на минувших выходных, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. В это время в регионе был закрыт ряд трасс из-за вооруженного мятежа.

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В социальных сетях от имени волонтеров из Омска распространили информацию о том, что сотрудники полиции потребовали 2 тыс. рублей за проезд нескольких автомобилей с гуманитарным грузом для Артемовска, ссылаясь на закрытие трассы из-за мятежа.

"По опубликованной информации о совершении неправомерных действий сотрудниками дорожно-патрульной службы в Морозовском районе назначена служебная проверка, проведение которой поручено оперативно-розыскной части собственной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. 

Теги:
РоссияРостовская областьПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
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