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обновлено 28 июня, 23:01
Крушение батискафа "Титан" в Атлантике

В районе крушения "Титана" в Атлантике обнаружили, предположительно, человеческие останки

U.S. Coast Guard via AP
© U.S. Coast Guard via AP

Береговая охрана США подняла со дна обломки батискафа и вещественные доказательства

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа "Титан", а также, предположительно, человеческие останки, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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"Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места [гибели] глубоководного аппарата "Титан", - указывается в сообщении. - Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения".

Обломки батискафа и, предположительно, человеческие останки сначала были подняты на борт судна Horizon Arctic, а затем доставлены в порт Сент-Джонса (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

Глава комиссии по расследованию инцидента Джейсон Ньюбауэр указал, что "необходимо еще провести значительную работу для понимания тех факторов, которые привели к трагической гибели "Титана", чтобы подобное не происходило впредь". 

Теги:
СШАКрушение батискафа "Титан" в Атлантике
© Информационное агентство ТАСС
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