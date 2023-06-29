В районе крушения "Титана" в Атлантике обнаружили, предположительно, человеческие останки

Береговая охрана США подняла со дна обломки батискафа и вещественные доказательства

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа "Титан", а также, предположительно, человеческие останки, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места [гибели] глубоководного аппарата "Титан", - указывается в сообщении. - Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения".

Обломки батискафа и, предположительно, человеческие останки сначала были подняты на борт судна Horizon Arctic, а затем доставлены в порт Сент-Джонса (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

Глава комиссии по расследованию инцидента Джейсон Ньюбауэр указал, что "необходимо еще провести значительную работу для понимания тех факторов, которые привели к трагической гибели "Титана", чтобы подобное не происходило впредь".