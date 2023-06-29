Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области ранее объявили воздушную тревогу

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в ночь на четверг в контролируемом украинскими властями городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье <...> с 00:58 на протяжении примерно 10 минут прозвучала серия взрывов", - написал он в Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.