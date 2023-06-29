В Якутии действует 21 лесной пожар на площади свыше 10 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 255 человек и 13 единиц техники

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Лесные пожары на площади свыше 10 тыс. га действуют в 10 районах Якутии, за сутки обнаружено 14 новых возгораний на площади свыше 4,3 тыс. га. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"За прошедшие сутки на территории республики в результате авиационного и космического мониторинга обнаружены 14 лесных пожаров на общей площади 4 370 га. Пожары обнаружены в Усть-Майском, Горном, Алданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Оймяконском, Булунском, Томпонском районах. На начало суток всего действует 21 лесной пожар на общей площади 10 030 га", - сообщил Коноплев. В аналогичный период в прошлом году действовало 55 лесных пожаров на площади свыше 80 тыс. га, уточнил замминистра.

Всего пожары действуют в Алданском (2), Амгинском (1), Верхнеколымском (2), Горном (1), Булунском (1), Мегино-Кангаласском (1) , Оймяконском (3), Среднеколымском (1), Томпонском (2) и Усть-Майском районах (7). Также действуют 2 ландшафтных природных пожара на площади 342 га в Булунском и Усть-Майском районах. За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 70 га в Усть-Майском, Амгинском и Олекминском районах.

На тушении лесных пожаров задействованы 255 человек и 13 единиц техники. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 70 лесных пожаров на площади 16 598 га, 47 ландшафтных природных пожаров на площади 1 651 га.

Как добавил Коноплев, по состоянию на 29 июня в Амгинском, Нюрбинском, Олекминском, Таттинском, Оймяконском районах установлен чрезвычайно высокий четвертый класс пожарной опасности. Для снижения класса пожарной опасности изучаются условия для создания искусственных осадков. Особый противопожарный режим введен в Абыйском, Вилюйском, Усть-Алданском, Олекминском, Мирнинском, Эвено-Бытантайском и Усть-Майском районах. В районах, где действует особый противопожарный режим, ограничен въезд в леса, ведется профилактическая работа, усилены патрульно-рейдовые мероприятия.

Как сообщил накануне в Telegram-канале министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев, на территории республики наблюдается высокая грозовая активность и высокая ветровая нагрузка, вследствие чего возникшие лесные пожары быстро увеличиваются.

О пожарах в Якутии

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона были зарегистрированы 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га. В прошлом году число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз.