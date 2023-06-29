29 июня, 00:58

В Приамурье в детском лагере "Белые горы" отравились 70 детей

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

На место ЧП выехал прокурор Бурейского района

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 70 детей, отдыхающих в детском лагере "Белые горы" в Бурейском районе Амурской области, обратились к врачам с симптомами отравления, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

"Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в детском лагере "Белые горы". По предварительной информации, в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратились 70 детей", - говорится в сообщении.

Причина произошедшего устанавливается. На место происшествия выехал прокурор Бурейского района. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сейчас в лагере отдыхает 275 несовершеннолетних.

"Белые горы" - это самый крупный лагерь в Приамурье, который может разместить более 1 тыс. детей. 

Теги:
РоссияАмурская область
© Информационное агентство ТАСС
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