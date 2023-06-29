В Якутии опрокинулся грузовик с цистерной

Произошел разлив нефтепродуктов

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Грузовой автомобиль с цистерной опрокинулся в Алданском районе Якутии на автодороге "Лена", в результате произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов на 786-м км ФАД "Лена" в результате опрокидывания грузового автомобиля Shaanxi в составе полуприцепа цистерны Enxin Shiye, перевозившего дизельное топливо. Предварительно установлено, что объем разлива составил около 3 тыс. литров. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий разлива", - говорится в сообщении.

Прокуратура с привлечением специалистов установит причины и условия, повлекшие разлив, ущерб, причиненный окружающей среде, будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства при перевозке опасных грузов.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии Якутии, ДТП произошло 28 июня. "Госинспекторы Алданского комитета государственного экологического надзора Минэкологии Республики Саха (Якутия) на месте проводят необходимые мероприятия для установления причин и условий, предварительно способствовавших загрязнению безымянного ручья, который является левым притоком реки Модут", - сообщили в министерстве.