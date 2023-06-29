СМИ сообщили о нападении неизвестных на пост охраны на въезде в тюрьму Френ во Франции

По информации телеканала BFM, около 20 молодых людей в капюшонах запустили фейерверки в охранный пункт

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Неизвестные напали на пост охраны на въезде на территорию тюрьмы Френ во французском департаменте Валь-де-Марн, сообщил в четверг телеканал BFM.

По его информации, около 20 молодых людей в капюшонах запустили фейерверки в пост охраны у входа на территорию тюрьмы, где находятся дома надзирателей, следственной изолятор, женский изолятор и тюремная больница. Во время нападения сработала сигнализация.

"Они [нарушители] не проникли на территорию тюрьмы. Вскоре были вызваны силы правопорядка", - передает телеканал слова источника в полиции.

Беспорядки в стране начались после того, как в ночь на 28 июня полицейский патруль во время проверки на дорогах в Нантере попытался остановить желтый автомобиль марки Mercedes. 17-летний водитель отказался подчиниться требованиям стражей порядка, нажал на газ, в этот момент полицейский выстрелил в него, убив на месте.

Полицейский, который воспользовался табельным оружием, задержан по подозрению в умышленном убийстве и помещен под стражу. Прокуратура Нантера начала расследование в связи с отказом подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов. После инцидента в пригородах Парижа прошло несколько беспорядков, в ходе которых были ранены 24 полицейских. 31 участник погромов был задержан.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал инцидент "необъяснимым и не имеющим оправдания". Профсоюз полицейских рекомендовал дождаться итогов расследования обстоятельств происшедшего.