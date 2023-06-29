В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась до 4,5 тыс. га

На территории региона зарегистрировали девять возгораний

ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат возгорания на общей площади, превышающей 4,5 тыс. га, сообщается в четверг в телеграм-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано девять пожаров на общей площади 4 521 га", - говорится в сообщении.

Несколько крупных пожаров зарегистрированы на удалении от поселка Новая Иня в Охотском районе на севере региона, они возникли в результате гроз, уточнили ТАСС в министерстве. Также есть пожар в 64 км от села Арка в этом же районе. Самый большой пожар на площади более 2,4 тыс. га тушат в 97 км от села Аим в Аяно-Майском районе в северной части края. Это возгорание также возникло из-за гроз. Пожар на 300 га тушат в 85 км от села Нелькан в этом же районе. В министерстве отметили, что угрозы поселениям нет.

Сейчас на пожарах работают 149 человек, задействовано семь единиц техники, привлечено пять воздушных судов, включая вертолеты Ми-8. В Охотский район привлекли 40 работников лесопожарных служб из Приморского края и Бурятии, планируется усиление еще десятью специалистами из региональной авиабазы Приморского края и шестью специалистами Амурского авиатоделения. В Аяно-Майском и Охотском районах действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Федеральное агентство лесного хозяйства накануне сообщило, что более половины лесных пожаров в РФ приходятся на Магаданскую область и Хабаровский край. На Хабаровский край приходится 17% от площади всех действующих пожаров в стране. В регионе установилась жаркая погода, в связи с чем обострилась пожарная обстановка, практически все возгорания находятся в труднодоступных местах.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 323 пожара на общей площади более 179,1 тыс. га.