В Усть-Майском районе Якутии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Угрозы населенным пунктам нет

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в четверг в Усть-Майском районе Якутии из-за лесных пожаров, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"Да, с сегодняшнего дня [введен режим ЧС]", - подтвердили в ЕДДС.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии, в Усть-Майском районе действуют 7 лесных пожаров на площади 3 696,2 га. В тушении задействованы 74 человека. "Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Из них 3 лесных пожара на площади 2 393 га в зоне контроля на труднодоступной и удаленной территории", - отметили в министерстве. Причиной в ведомстве назвали сильные грозы.

Как сообщил накануне в своем Telegram-канале министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев, на территории республики наблюдаются высокая грозовая активность и высокая ветровая нагрузка, вследствие чего возникшие лесные пожары быстро увеличиваются.

За прошедшие сутки на территории республики обнаружены 14 лесных пожаров на общей площади 4 370 га, всего в регионе действует 21 лесной пожар на общей площади 10 030 га. В общей сложности в тушении лесных пожаров в Якутии задействованы 255 человек и 13 единиц техники.