В Приамурье восемь детей госпитализировали из лагеря после массового отравления

Работу учреждения приостановили

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Восемь детей госпитализированы из лагеря "Белые горы" в Амурской области, в котором отравились 70 несовершеннолетних. Работу детского учреждения приостановили, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"На 9 часов (03:00 мск - прим. ТАСС) 29 июня госпитализировано 8 детей. Деятельность лагеря приостановлена. Дети разобщены, решается вопрос об их вывозе по домам", - говорится в сообщении. В лагере отдыхали 275 детей.

28 июня в детском оздоровительном лагере "Белые горы" зарегистрировано 70 случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследования. Специалисты выехали на место, отобраны необходимые пробы, пострадавшие дети осмотрены врачами - инфекционистом и педиатром.

В ходе расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке и факты неинформирования управления администрацией и медицинским персоналом лагеря о случаях возникновения заболевания среди детей. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле управления.

"Белые горы" - это самый крупный лагерь в Приамурье, который может разместить более 1 тыс. детей.